  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Çocuklara gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız

Çocuklara gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız

FATMA GÖKSU
Çocuklara gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki ay müfredatta değişiklik yapılacağını açıkladı. Müfredat değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, tüm sınıflar için sadeleşme yapılacağını belirtti. Derslerde tekrar edilen konuların çıkartılacağını ifade eden Bakan Tekin, "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA