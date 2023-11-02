Çocuklara gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki ay müfredatta değişiklik yapılacağını açıkladı. Müfredat değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, tüm sınıflar için sadeleşme yapılacağını belirtti. Derslerde tekrar edilen konuların çıkartılacağını ifade eden Bakan Tekin, "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.