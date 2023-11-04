“Katiller Gazze’yi mezarlığa çevirdi

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne 7 Ekim sabahı başlatılan yoğun hava bombardımanı acımasızca sürdürülüyor. Bölgede öldürülenlerin sayısı 265 artarak, 9 bin 61'e yükseldi. Her saat katil İsrail'in 15 Filistinli'yi öldürdüğünü dile getiren A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bu sürede 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

"DÜNYA İZLİYOR"

Emine Kavasoğlu Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Gözü dönmüş soykırımcı İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'in kurduğu okulun çevresine düzenlediği saldırıda en az 27 kişiyi öldürdü. İsrail ordusu saldırıyı beyaz fosfor bombası ve top mermileri ile düzenledi. Önceden Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şu an açık mezarlık gibi oldu. Hedef gözetmeksizin vuruyorlar, artık bu vicdansızlığa ne zaman dünya sesini çıkaracak! Son iki gündür ABD Başkanı Joe Biden, 'Ateşkes yok ama mola verilebilir' diyor ama inandırıcı değil. Samimi gelmiyor. İsrail mola sözünün ardından daha çok vuruyor" dedi. Atv Savaş Muhabiri Özlem Aktay ise, İsrail'in şiddetine uğrayan Ortodoks Yahudiler ile görüşme imkanı buldu. İsrail polisi, Kudüs'te Ortodoks Yahudilerin yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta Cemaati mensuplarına doğrudan fiziksel güç kullandı. Ortodoks Yahudiler, İsrail ordusunu mahallelerinde istemediklerini, Netanyahu'yu da desteklemediklerini belirttiler.

AMBULANSLARI VURDULAR

İsrail savaş uçakları dün Şifa Hastanesi'nin bahçesindeki ambulansları vurduktan sonra Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Bununla da yetinmeyen katil İsrail ordusu, önceki saldırılarda yaralanan ve durumu ağır olanları Refah Sınır Kapısı'na götürecek olan ambulans konvoyunu vurdu. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

İSRAİL YİNE BİR OKULU BOMBALADI

İsrail ordusu, dün gece Gazze'nin kuzeyinde bulunan ve yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı Usame Bin Zeyd okulunu bombaladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bombalama sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, parçalanmış ceset parçaları etrafa saçıldı.