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Haberler Politika Şimdi Selin Sayek Böke konuşuluyor

Şimdi Selin Sayek Böke konuşuluyor

ERHAN GÜLENÇ
Şimdi Selin Sayek Böke konuşuluyor
CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren ve varını yoğunu ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğine çevrildi. Özel ile birlikte hareket ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Büyükşehir için aday olarak seçim sonrası başlayan değişim sürecinin başından beri birlikte hareket ettikleri İzmir eski Millevtekili Selin Sayek Böke'yi düşündüğü belirtiliyor.
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