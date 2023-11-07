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Haberler Politika Kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

HABER MERKEZİ
Kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantılar ve projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Başkan Erdoğan, bölgedeki yenileme ve koruma çalışmalarını inceledi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti. Önceki gün Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde mütevelli heyeti toplantısına katılan Erdoğan, vatandaşlarla da bir araya geldi.

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