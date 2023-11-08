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Zafer Partisi İlçe Başkanı Şahin’in şüpheli ölümü

ÖMER KUNDAKÇI
Zafer Partisi İlçe Başkanı Şahin’in şüpheli ölümü

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, otomobilinin yanında ölü bulundu. Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı 59 yaşındaki Ramazan Şahin, Muğla-Fethiye karayolu Ortaca Kocabel mevkisinde otomobilinin yanında hareketsiz yatar vaziyette bulundu.

Yakınlarının iki gün önce polise kayıp ihbarında bulundukları Şahin'in cep telefonunun, yapılan araştırmada Ortaca Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi. Olay yerine sağlık ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ramazan Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahin'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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