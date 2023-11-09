AK Parti İzmir’de Kadın Kolları için rekor başvuru

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmesi nedeniyle İzmir Kadın Kolları İl Başkanlığı için önceki gün Genel Merkez tarafından temayül yoklaması yapıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi, Ege Bölge Koordinatörü Nihan Turna Sakaltaş ve Kadın Kolları MKYK Üyesi, İl Koordinatörü Canan Baran İzgi'den oluşan heyet gün boyunca İzmir İlçe Kadın Kolları Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Önceki Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Meclis Üyeleri, Kadın Milletvekili Adayları, Önceki Dönem İl Kadın Kolları Başkanları ve çok sayıda partili kadınla birebir görüşme yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

Aynı zamanda kurulan sandıklarda partinin kadın yöneticileri görmek istedikleri İl Başkan adayları için oy kullandı. Genel Merkez Heyeti İl Kadın Kolları Başkanlığı için aday olan 24 isimle birebir görüşerek mülakat gerçekleştirdi. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in değerlendirmeleri sonucu adaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.