‘Başından beri en doğru tavrı Türkiye takındı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramı için "Orada adeta devlet terörü var" dedi. Erdoğan, başından beri en doğru tavrı Türkiye'nin takındığının altını çizdi ve yeni bir diplomatik atak başlatacaklarını söyledi. AK Parti'nin MKYK toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir sunum yaptı. Başkan Erdoğan, Filistin konusunda başından beri en doğru tavrı Türkiye'nin takındığının altını çizdi ve "Dünya sessiz kalırken, biz daha en başta tepkimizi koyduk. Orada adeta bir devlet terörü var. İsrail devleti terör örgütü gibi davranıyor" dedi.

YENİ BİR DİPLOMATİK ATAK

Erdoğan, krizin aşılması için Türkiye'nin yoğun çaba bir çaba harcadığını belirterek, "Diplomatik girişimlerimiz artarak devam edecek. Ateşkes sağlanması ve iki devletli çözüm için çalışıyoruz. Yeni bir diplomatik atak başlatmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu. Fidan ise Gazze konusunda Türkiye'nin başından beri ateşkesin sağlanması, kalıcı barışın olması ve iki devletli çözümü savunduğunu hatırlattı. Fidan, "Tüm muhataplarımıza bunları söylüyoruz. Süreç, Türkiye'nin tezleri doğrultusunda bir noktaya geldi" dedi.

ABD BAŞLADIĞI NOKTADA DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Fidan, şöyle dedi: "Görüşmede de bu tezlerimizi etraflıca anlattık. ABD de artık başladığı noktada değildi. Gazze'nin boşaltılması sorunu çözmez, Batı Şeria'da çözmedi, burada da çözmez. Türkiye olarak acil bir şekilde kalıcı ateşkes sağlanması ısrarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'siz bir çözüm olmayacağının herkes farkında, ABD de farkında. Geçici ateşkes veya ABD'nin savunduğu kısa süreli bir duraklamanın sorunu çözmesi mümkün değil."

SİVİL İNİSİYATİFLE YAPILABİLİR

Bazı MKYK üyeleri de dünya genelinde İsrail'in saldırılarına karşı kitlesel gösteriler yapıldığını, Türkiye'nin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine Fidan, "Dünya ülkelerinde bu gösteriler sivil inisiyatiflerle yapılıyor. Devlet olarak böyle bir şeyi organize edemeyiz. Bizde de STK'lar ve sivil inisiyatifler bu tür gösteriler yapabilir" karşılığını verdi.

ÜST AKIL BUNLARI BİR ARAYA GETİREBİLİR'

Toplantıda hafta sonu gerçekleştirilen CHP kurultayı ile ilgili de kısa bir değerlendirme yapan Başkan Erdoğan'ın ayrıca, üstü kapalı bir şekilde CHP'deki değişimle ilgili, "Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da bir araya getirecektir" dediği öğrenildi. Öte yandan parti yetkilileri AK Parti'nin kendi işine odaklandığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.