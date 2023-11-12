CHP ve İYİ Parti kazanı kaynıyor

Güzel ve derin anlamı olan bir atasözlerimizden birisi 'Kaynayan Kazan Kapak Tutmaz' atasözünün Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı, "İçten içe, gizlice gerçekleşen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir" şeklindedir. Toplumsal veya bireysel konuların gizli tutulmaya çalışılması sonucu daha büyük olaylara sebebiyet vereceği söz konusudur.

Yani gelecekte işin içinden çıkılmaz bir hale gelişi ifade eder.

Muhalefet için için kaynıyor.

Özellikle de CHP ve İYİ Parti kazanı çok kaynıyor.

Muhalefetin bugün içinde olduğu tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değil daha da ötesi "Çaresizlik ve ümitsizlik' girdabı, birbirine çelme takma hastalığının ilerlemiş olmasıdır. Evet. Türkiye'de milli ve yerli muhalefeti yeniden inşa etmeye büyük ihtiyaç var.

RUHU YAŞIYOR

CHP'de kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nun vekili olarak hançerleyen Özgür Özel, genel başkanlığa geldi. Bir baktık, CHP'de ne değişirse değişsin darbeci ruhu hep yaşıyor. Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Hortlayan vesayetçi ruhun tezahürü olarak Özgür Özel, tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başında olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmakla yola çıktı.

Özgür Özel, kavga ederek, sokakları kaşıyarak siyaset yapacağını göstererek, CHP içindeki rahatsızlıkları, karışıklıkları, gizleyeceğini sanıyor.

Özgür Özel'in kavgacı olduğu kadar kıskanç olduğu da yaptığı bir açıklama ile ortaya çıktı. Meral Akşener'i kafaya alacağını sanan Ozgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Akşener'in yakınlaşmasından rahatsız oldu.

İYİ Parti lideri Akşener ile MHP lideri Bahçeli'nin sohbet ettiği anlar kameralara yansımıştı.

Bu görüntülere Özgür Özel, "CHP'ye nezaket gösteren nezaket görür, jest yapan jest alır, selam veren selam alır, kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle" şeklinde konuşarak, Akşener'den beklediği ilgiyi görmediğinden rahatsızlığını hissettirdi.

İYİ PARTİ KAZANI

İYİ Parti genel başkanı siyasi hayatının en sıkıntılı günlerini yaşıyor. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de arka arkaya istifalar yaşanıyor.

Son üç gün içinde Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem'in İP'den istifaları Akşener'in oyun planını bozmuş durumda.

Yılmaz, "İYİ Parti kurulurken varmak istediğimiz amaçlarla ilgili tüm beklentilerim sıfırlandı" dedi.

Bahadır Erdem, istifa açıklamasında, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri aday çıkarmaya karşı olduğunu ifade etti.

AKŞENER PARMAK KIRACAK

Meral Akşener, 8 Kasım'da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında, bir kez daha İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini vurgulayarak, kendisini hançerleyenlerin parmaklarını kıracağını söylemişti. Kulislerde, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın parmaklarının kırılacağı öne sürülüyordu.

Ümit Dikbayır, partinin lideri Meral Akşener'in banka hesaplarını

inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham ediliyor.

Akşener'in parti içinden ihanete uğradığını açıklamasına dikkat çekmiş, şöyle konuşmuştu: 'En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım. KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM.

İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim.' Antalya milletvekili Poyraz ise Akşener'in aleyhinde ve özel kalemi hakkında konuşmakla ve İP'ten istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun milletvekili olmasını sağladığı da ileri sürülüyor.

"SORUŞTURMA İSTİYORUM"

Dikbayır, hem partiye hem de savcılığa başvurup, soruşturma açılmasını isteyeceğini belirterek şöyle dedi: "Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı.

Belediyelerle iş yaptığım yalan.

Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa.

Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum." Poyraz ise "Beni kastettiğini düşünmüyorum. Üzerine alınacak bir durum yok" dedi. Poyraz, Hatipoğlu'nun iki buçuk yıldır İYİ Parti'de siyaset yaptığını ve temayülden çıkarak, milletvekili seçildiğini söyledi.

AYRILIK OLABİLİR

Kulislerde, Akşener'in kapıyı gösterdiği Dikbayır ve Poyraz'ın İYİ Parti'den ayrılmasının gündeme gelebileceği konuşuluyor.

SONUÇ

İYİ Parti'deki gelişmelerin TBMM'deki aritmetik değişimini sağlayan özellikler göstermesi, bunun sonucunda olası Anayasa değişikliği için sürpriz gelişmelere yol açacağı değerlendiriliyor. Belli oldu ki, İYİ Parti, CHP'den tamamen uzaklaştı. Her yerde aday çıkarma kararının, yeni istifalara yol açacağı, İP'nin bölünmesi sonucu en az 25 milletvekilinin Cumhur İttifakı ile işbirliği içine gireceği, bu durumda olası Anayasa reformu için REFERAMDUM SAĞLAYACAK

360 üzerine çıkılarak, YENİ BİR ANAYASA için bir tablonun oluşacağı değerlendiriliyor. RAHMETLİ SÜLEYMAN DEMİREL'İN

'SİYASETTE 24 SAAT UZUNDUR'

SÖZÜ AKILLARDAN HİÇ

EKSİK KALMIYOR.