Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı. Başkan Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DRAMI GÜNDEME TAŞIDI

Erdoğan, görüşmelerde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti. Başkan Erdoğan, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Gazze başta olmak üzere, işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramını gündeme taşıdı. Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi.

ÖZBEKİSTAN'DA ZİRVE

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 9 Kasım'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne de katılan Erdoğan'ın gündeminde yine Filistinli mazlumlar vardı. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, liderlerle görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ile krizin çözümü için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.

ÇÖZÜM ODAKLI ADIMLAR

Zirvede İslam ülkelerinin liderlerine seslenen Erdoğan, İslam dünyasının bu sefer diğer krizlerden farklı olarak daha birlik ve beraberlik içinde bir duruş sergilediğini vurguladı. Zirve kapsamında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü barışı sağlamaya yönelik Türkiye'nin yol haritasının ne olacağının sorulması üzerine, diplomasinin imkanlarını kullanacaklarını, telefonla ve yüz yüze görüşmeleri artıracağını ifade etti. Başkan Erdoğan, önümüzdeki günlerde, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze'de acil insani ateşkes kararına çekimser oy veren ülkelerin liderleriyle telefonda görüşecek, bu ülkeleri de ateşkese destek veren ülkeler safına çekmeye çalışacak.

TEBBUN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, 17 Kasım'da Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek. 21 Kasım'da Cezayir'e ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yine İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşecek.