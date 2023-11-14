Darbe değil görüş farkı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda yetki krizi gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Yargıtay ile AYM'nin görüş farklılığının, darbe ile ilişkilendirilemeyeceğini vurguladı. Özgür Özel'in 'Darbe' çıkışına bir yanıt veren Bakan Yılmaz Tunç, "Darbe söz konusu değil, iki mahkeme arası görüş farkı var" açıklamasını yaptı.

"YAKIŞIKSIZ İFADELER"

Tunç açıklamasında şunları söyledi: "14. maddede belirtilen terör suçları kapsam dışında mıdır değil midir? Yargıtay dışındadır diyor, AYM farklı uygulaması nedeniyle yorum yoluyla tartışılır hale geldi. İki farklı görüş var. CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM'nin yetkisindeki hususlar. Bunlar konuşularak çözülecek hususlar. Tartışılır ve net çözüm bulunur."