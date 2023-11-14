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Haberler Politika MHP’de yerel seçim aday başvurusu takvimi belli oldu

MHP’de yerel seçim aday başvurusu takvimi belli oldu

HABER MERKEZİ
MHP’de yerel seçim aday başvurusu takvimi belli oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Mahalli İdareler Seçimleri Aday Adaylığı Süreci" hakkında açıklama yaptı. Yıldız, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları 13 Kasım 2023'de başlamış olup 15 Aralık 2023 Cuma günü sona erecek. Belediye Başkanı aday adayları MHP Genel Merkezi'ne şahsen müracaat ederek başvuru formlarını dolduracak. Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis üyesi aday adaylığı müracaatları bulundukları il ve ilçe teşkilatlarımız tarafından alınacak" dedi.
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