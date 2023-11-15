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Haberler Politika Değişen bir şey yok CHP yine aynı CHP

Değişen bir şey yok CHP yine aynı CHP

HABER MERKEZİ
Değişen bir şey yok CHP yine aynı CHP
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı"nın ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'de değişen bir şeyin olmadığını vurgulayan Çelik, "Önceki genel başkan 'demokrasi, çoğulculuk' demişti, kendileri gibi düşünmeyenleri tehdit etmeye, demokrasiyi zehirleyecek şekilde terör örgütlerine alan oluşturmaya başladılar. Şimdiki de geldi 'ön seçimle belirleyeceğiz' dedi, sonra 'ön seçim için yeterli takvim yok' diyor. CHP aynı CHP'dir" dedi.
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