‘First lady’ler Gazze için tek yürek olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması için insanlığa seslenmeyi her fırsatta sürdürüyor. Emine Erdoğan, 14 yıl önce yabancı lider eşleri ile birlikte İstanbul'da düzenlenen "Filistin'de Barış İçin Kadınlar" toplantısında kalıcı barış mesajı vermişti. Emine Erdoğan, bugün İstanbul'da "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirvede lider eşleriyle bir araya gelecek.

AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve kadınların da yer aldığı 11 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşlerini harekete geçirdi. Erdoğan'ın inisiyatifiyle lider eşlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi ve buradan Gazzeli masumlar için dünyaya mesaj verilmesi kararlaştırıldı. Gazze'deki masum sivillerin can kaybını azaltmak ve bölgeye barışı getirmek amacıyla yapılabilecekler için daima hazır olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, bu kez de dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da toplantıya ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan'ın toplantıda yapacağı açılış konuşmasının ardından her katılımcı lider eşinin de bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

GÜÇLÜ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak toplantıya, Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da aralarında olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri katılacak. Toplantıda, Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenecek.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

Emine Erdoğan, eşi Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti. Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti. Toplantıda Emine Erdoğan "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

COŞAN'IN CENAZESİNE KATILDI

Başkan Erdoğan, merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazına katıldı. 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için dün Eyüpsultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi. Coşan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.