İzmir’de terör örgütü propagandasına gözaltı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelilerden 6'sı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için yapılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.