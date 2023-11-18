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Haberler Politika İzmir’de terör örgütü propagandasına gözaltı

İzmir’de terör örgütü propagandasına gözaltı

HABER MERKEZİ
İzmir’de terör örgütü propagandasına gözaltı
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelilerden 6'sı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için yapılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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