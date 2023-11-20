Anket kabusu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıkladığı İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aday göstereceğini açıkladı. Ancak Özel'in, İzmir adayı için anket yapılacağını duyurması kent gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir anketlerden sürekli kötü sonuçlar aldığı belirtilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve yakın çevresi, Özel'in bu açıklamasının ardından adeta kabus görmeye başladı. Soyer'in yakın çevresi, "Bu dönemde yapılacak anketler doğru sonuç vermez" itirazını dile getiriyor.

"EN AZ 10 PUAN FARK EDER"

İzmir iş dünyasında Soyer'e en yakın isimlerden biri olan Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer'den 'anket' konusunda çarpıcı açıklamalar geldi. Büyükşehir'in oluşturduğu İzmir Kalkınma Koordinasyon Kurulu eski Başkanı da Sıtkı Şükürer, bir gazetede kaleme aldığı köşe yazısında "Bugünden seçim anketi yapılmamalı" dedi. "Şu aşamada adaylığı belirlenmemiş kişiler ve bağlı olarak Tunç Bey'le ilgili anketlerden söz ediliyor. Hemen belirtelim ki anketler tabi bir kriterdir ama zamanlaması son derece önemlidir." diyen Şükürer, şu ifadeleri kullandı: "Seçimlere 6 ay kala yapılan anketlerle seçimlere 1 hafta kala yapılanlar arasında adaylar lehine çok ciddi farklılıklar oluşabilir. Siyasetin sıcağı içerisinde o kutuplaşma ortamı içerisinde adayların oyları giderek kendi taraftarlarının ve safların sıklaşması nedeniyle artar. Sosyolojik bir vakadır ki bugün yapılacak bir anketle seçimden bir hafta önce yapılacak anket arasında fark olacaktır. Mesela, Tunç Bey lehine minimum 10 puanlık bir artış söz konusu olabilecektir. Bu çok açık bir gerçekliktir. Dolayısıyla an itibari ile yapılan anketlerde daha ziyade mevcut adaylara eleştirel bakılır. Tolerans daha azdır ve daha katı tutumlarla daha düşük oy oranları çıkabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor."

"YENİLGİLER OLUMSUZ ETKİLEDİ"

CHP'nin Mayıs ayındaki genel seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgi aldığını hatırlatan Şükürer, "Bu yenilginin getirdiği bir negatif rüzgar Kılıçdaroğlu'nu kurultayda genel başkanlıktan etti. Ve bağlı olarak an itibari ile baktığımızda, Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm il ve ilçelerde CHP'nin oyunda aşağıya doğru bir süzülme çıkıyor olması şaşırtıcı olmaz" diye konuştu.

"2019'DAN GERİDE OLANLAR DEĞİŞECEK"

Özgür Özel, "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok. 2019 seçiminden gerideyse değişecek " dedi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ve Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun adaylıklarının Kılıçdaroğlu tarafından ilan edildiğini de hatırlatan Özel, "Kemal Bey'in beyanları anketlerle de destekleniyor. Adaylıklarında bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama geri kalan 8 büyükşehirde gelecek pazartesi alacağımız kararla doğru örneklemlerle, güvenilir şirketlerle, çapraz kontrollerle ve herkesin inceleyebileceği objektif anketleri yapacağız. Halkın gönlünde olan bizim de listemizde olacak. İzmir için anket var."

VEFASIZLIK DEĞİL Mİ?

Bu arada CHP lideri Özgür Özel'in İzmir için anket yapacağı yönündeki açıklamaları Başkan Tunç Soyer'i de isyan ettirdi. Bir röportaj veren Soyer, "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna, "Onu bilemem.Yalnız ciddi olarak bunu haketmediğimi düşünüyorum. Türkiye'ye ve dünyaya örnek projeleri hayata geçirmiş biri olarak kamu vicdanının bu konuda doğru şekillenmesini bekliyorum. Ayrıca bu benim kişisel meselem değil. İzmir'in meselesi. Bir memleket meselesi. Pandemi döneminde, deprem zamanı yaptıklarımız ortada. İzmir'e haksızlık yapılmasın diyorum" dedi.