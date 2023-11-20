Emine Erdoğan’dan masumlar için çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masum insanlar için ateşkes çağrısı yaptığı bir paylaşımda bulundu.

ÖLÜME DİRENİYOR

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor" diye konuştu. Emine Erdoğan şöyle devam etti: "Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." Aynı ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.