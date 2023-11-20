Ölüm kusan kanlı ideoloji

İsrail ordusunun Gazze'de önceki gece hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi daha hayattan koptu. Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi. El Aksa kanalının açıklamaya göre ise İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat ve El-Bureyc kamplarına düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in Tel ez-Zater bölgesinde cami ve evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar var. Ayrıca kentin Zerka ve Cibaliye bölgelerine gece boyu yoğun saldırılar düzenledi. Saldırıda birçok ev zarar görürken ölen ve yaralanalar oldu. İsrail ordusunun, 'güvenli bölge' olarak ilan etttiği Gazze'nin güneyinde de saldırılar sürüyor. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

44 TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'DA

Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi Mısır'a ulaşmıştı. Dün Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanlığı sahadaki koşulların elvermesi halinde 100 Türk vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden tahliye edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

FOSFOR BOMBASI HAYATLARI KARARTIYOR

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı bir binaya saldırı düzenledi. Saldırıda 19'u çocuk 32 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail güçlerinin bölgede fosfor bombaları kullandığı öğrenildi.

DSÖ: ÖLÜM BÖLGESİ

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı ekip, Gazze'de bulunan Şifa hastanesine giriş yaparak değerlendirmede bulundu. DSÖ'den ekibin faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Güvenlik durumundan kaynaklanan zaman kısıtlamaları nedeniyle ekip, 'ölüm bölgesi' ve 'vahim' olarak tanımladıkları hastanede sadece bir saat geçirebildi" denildi. DSÖ, hastanenin koridorlarının tıbbi atıklarla dolu olduğunu, bunların enfeksiyon riskini artırdığını ifade etti. DSÖ ayrıca, ateşkes çağrısını da yineledi.

ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ 31 PREMATÜRE BEBEK NAKLEDİLDİ

İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebek Gazze'nin güneyinde başka bir hastaneye nakledildi.