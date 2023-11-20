Teröristlere geçit yok!

Mİlli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.

KARAKOLA TESLİM OLDULAR

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" Türkiye'ye girmeye çalışan bir PKK'lı terörist de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı. Aranan bir FETÖ şüphelisinin ise Tarsus'ta yakalandığı bildirildi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs, cezaevine teslim edildi.

MAĞARALARI ELE GEÇİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı bir mağara ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.