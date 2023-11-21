Haraç kesip çocuk kaçıran PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli istihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde toplumsal alan sorumlusu 'Jiyan Mardin' kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

ÇOCUKLARI KANDIRIYORDU

2006 yılında PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan 'Jiyan Mardin' kod adlı Gülsüme Doğan, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın toplumsal alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Irak'ın kuzeyinde bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağlayan teröristin, toplanan parayı güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı belirlendi. MİT, örgüte lojistik destek sağlayan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürüttüğünü tespit etti. MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen teröristin etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlar sahaya sürüldü. Terörist Doğan, en uygun zamanda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

1'İ YEŞİL 1'İ GRİ KATEGORİDE 2 TERÖRİSTE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında 1'i yeşil 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeşil kategorideki Yunus Babayiğit'in 3 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı eylemlere katıldığı tespit edildi. H.G'nin ise 1 vatandaşın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı belirlendi.