Soyer’in LGBT aşkı sınır tanımıyor

İzmir'de göreve başlamadan önce "LBGTİ Dostu Belediyecilik Protokolü" imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bayraklarıyla poz verdiği LGBTİ sevgisi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde LGBTİ'nin yayın organına konuk olan ve "Bizim Türkiye'de ilk kez kurduğumuz bir daire başkanlığı var. Kentsel Adalet ve Eşitlik Daire Başkanlığı. Bu toplumda ayrımcılığa uğrayanlar için kurduğumuz daire başkanlığı. Bu başkanlıkta, hak mahrumiyeti yaşayan vatandaşlar için gayret ediyor arkadaşlarımız. İzmir'de LGBTİ vatandaşlarımız için bir daire başkanlığı var. Her türlü sorunu için bu arkadaşlarımız bu daire başkanlığına gelebilirler. Biz emirlerinde ve hazırız" diyen Soyer, 2024 bütçesinde LGBTİ'lilere yönelik önemli bir ödenek ayırdı.

MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

İzmir'de belediye alacaklılarına borçları ödeyemez hale gelmişken ve zaman zaman çalışanlarına ödemelerini aksatırken Soyer, LGBTİ'lilere 'başvurun' çağrısı yaptığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri için önümüzdeki yılın bütçesinden 19 milyon 183 bin lira ödenek ayırdı. Önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülecek bütçe tasarısında ayrıca kendisine LGBTİ renkleriyle logo hazırlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu çalışmaları için de 40 milyon 808 bin lira ayrılması dikkat çekti. AK Parti ve MHP, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu isminin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Komisyonu'na çevrilmesi ve LGBTİ renkleriyle logo belirlemesi nedeniyle söz konusu komisyona tepki göstererek üye vermemişti. Soyer'in belediyedeki mali sıkıntılar nedeniyle birçok hizmet kaleminde sorunlar yaşanırken 60 milyon lira gibi büyük bir parayı LGBTİ için ayırması tepki çekti.

BİZZAT DUYURMUŞTU

Skandalı ortaya çıkaran Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serhan Bolluk, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir marifetiyle karşı karşıyayız. 2024 bütçe tasarısında karşımıza iki ödenek çıkıyor. 33. sayfada 'Kentsel Adalet ve Eşitlik Hizmetlerinin Yürütülmesi' maddesi var. Ayrılması öngörülen ödenek, 19.183.000 Türk Lirası. 'Kentsel Adalet ve Eşitlik' dedikleri bir şube müdürlüğü. Kurulduğunu bizzat Belediye Başkanı Tunç Soyer, LGBT denen örgütün en büyük parçası olan 'Kaos GL'nin youtube kanalında duyurmuştu. Bu müdürlüğün LGBT'ye hizmet için var edildiğini de ifade etmişti. Sözün kısası, CHP'li belediye LGBT'ye hizmet için 19 milyon TL ayırıyor" şeklinde konuştu. Soyer'in bununla da kalmadığını ifade eden Bolluk, "Bu kez 34. sayfada önümüze 'Toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetlerinin yürütülmesi' için öngörülen 40 milyon 808 bin Türk Lirası ödenek geliyor. 'Toplumsal Cinsiyet' diye uydurdukları kavram da yine LGBT yüceltmesi. Toplayalım; CHP'li belediye LGBTİ için tamı tamına 60 milyon TL'lik bir ödenek öngörüyor. Eğer bu bütçe tasarısı Meclis'te onaylanırsa, hepimizin cebinden aldıkları paralarla 'Geliyoruz, çocuklarınız için geliyoruz' diye yürüyüşler yapan LGBTİ örgütünü finanse edecekler" şeklinde konuştu.

'REDDEDİN' ÇAĞRISI YAPTI

"Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki milletini seven, İzmir'i seven üyelere çağrımızdır: Bu bütçeyi reddediniz! İzmirlinin parasıyla LGBT'ye hizmeti reddediniz. Bu tehdide karşı el birliği teklf ediyoruz" diyen Bolluk, şöyle devam etti: "Adaylığımı ilan ederken duyurmuştum: Belediye Başkanı olur olmaz ilk işimiz, bu LGBT Şube Müdürlüğü'nü kapatıp, yerine Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı kurmak olacak. Biz İzmir'i "Tertemiz" yapacağız. Uyuşturucudan arınmış bir İzmir vaat ediyoruz. CHP'li belediyenin LGBT'ye ayırdığı kaynakları da gençlerimizi uyuşturucudan korumak için kullanacağız."

SOYER'E, VAHDETTİN'E HAKARET SORUSTURMASI

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'e şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. İki müfettiş görevlendiren bakanlık, Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi. Müfettişler belediyeden Soyer'in konuşmasının görüntülerini istedi.