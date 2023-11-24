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Haberler Politika İmamoğlu’ndan Özel’e: tek çare HEDEP’le ittifak

İmamoğlu’ndan Özel’e: tek çare HEDEP’le ittifak

MURATHAN YILDIRIM
İmamoğlu’ndan Özel’e: tek çare HEDEP’le ittifak
4-5 Kasım'da gerçekleşen CHP Kurultayı öncesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yerel seçime yönelik değerlendirmeler yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul'da yaptırdığı anketlerde "ittifaksız" kazanamayacağını gören İmamoğlu'nun Özgür Özel ile bu konuyu detaylı bir şekilde masaya yatırdığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, İstanbul'da seçimleri yeniden kazanabilmek için HEDEP'le işbirliğine mecbur olduklarını anlatıp partinin yol haritasını çizdi. Özel'in de hem HEDEP hem de İYİ Parti ile ittifak kurma konusunda elinden geleni yapacağını aktardığı öne sürüldü.
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