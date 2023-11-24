  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Ümit Özdağ o protokolün gizli maddelerini paylaştı

Ümit Özdağ o protokolün gizli maddelerini paylaştı

HABER MERKEZİ
Ümit Özdağ o protokolün gizli maddelerini paylaştı
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, desteğine karşılık Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalamıştı. 24 Mayıs'ta imzalanan protokoldeki temel ilkeler kamuoyuyla paylaşılmış ancak hükümetin oluşturulması ve görev bölümüyle ilgili maddeler gizli tutulmuştu. Ümit Özdağ, gizli tutulan maddelerin yer aldığı protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu protokolde, İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık ile bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edileceği yönünde mutabakata varıldığı görüldü.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA