Ümit Özdağ o protokolün gizli maddelerini paylaştı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, desteğine karşılık Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalamıştı. 24 Mayıs'ta imzalanan protokoldeki temel ilkeler kamuoyuyla paylaşılmış ancak hükümetin oluşturulması ve görev bölümüyle ilgili maddeler gizli tutulmuştu. Ümit Özdağ, gizli tutulan maddelerin yer aldığı protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu protokolde, İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık ile bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edileceği yönünde mutabakata varıldığı görüldü.