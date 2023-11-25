İmamoğlu ve Yavaş’ın “koltuk” trafiği

Yaklaşan yerel seçimler öncesi İYİ Parti'nin desteğine ihtiyaç duyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kapısını peş peşe çalmaya başladı. Mansur Yavaş önceki gün İYİ Parti'yi ziyaret ederken, İmamoğlu'nun da pazartesi günü Akşener ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

31 Mart seçimlerine az bir süre kala CHP'nin İYİ Parti'ye yönelik nabız yoklamaları arttı. Akşener'den randevu talep eden Mansur Yavaş, perşembe günü İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek eski ortaklarının ittifak konusundaki katı tutumunu yumuşatmaya çalıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Mansur Yavaş'tan da önce harekete geçtiği ortaya çıktı. Kulislere yansıyan son bilgiye pazartesi günü Akşener ile telefonda görüşen İmamoğlu, iki parti arasındaki buzları eritmek için ilk adımı attı.

CHP'LİLER KAMPA GİRİYOR

Öte yandan yerel seçim hazırlıklarına başlayan CHP'li milletvekilleri, 1-3 Aralık'ta Antalya Manavgat'ta kampa girecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı toplantılarda partinin yerel seçim stratejisi belirlenecek.