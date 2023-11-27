İyi parti benden parayla ısmarlama anket istedi

AVRASYA Araştırma'nın eski Başkanı Kemal Özkiraz, yaptığı açıklamalar ile İyi Parti'de kavganın fitilini iiyce ateşledi. İyi Parti'deki tartışmalara katılan Özkiraz, Dikbayır'ı çok iyi tanıdığını ve taciz suçlanası hariç hiçbir konuda 'temiz' bulmadığını söyledi. Özkiraz, siyasi partilerin anket şirketlerine elden, kayıt dışı para verilerek ısmarlama anketler yapıldığını söyledi.

"TEKLİF DİKBAYIR'DAN GELDİ"

Kendisine de İyi Parti'den daha önce böyle bir teklif geldiğini belirten Özkiraz şu ifadeleri kullandı: "İyi Parti bana böyle bir teklif yapmıştı. Hem de Ümit Dikbayır yapmıştı, Meral Akşener'in selamıyla. Ben bunu o dönem kabul etmedim hatta mesajla reddetmeyi tercih ettim ki, yarın benim anketlerimde istemedikleri sonuçlar çıkarsa 'Kemal Özkiraz bizden para istedi' diyemesinler diye. Ümit Dikbayır beni Sakarya'da yemeğe davet edip çok da yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını söyleyerek anketlerde İyi Parti'nin yüksek çıkarılmasını hatta ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi. İttifak açısından asıl problem şuydu ki birinci istekleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla kazanabilecek bir oy oranında gözükmemesiydi."