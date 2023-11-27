Temayülün sonuçları Erdoğan’a sunulacak

Yerel seçim hazırlıklarını tamamlamaya devam eden AK Parti, aday belirlemede büyük rol oynayan teşkilat temayül yoklamasını dün elektronik ortamda gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından kurultay ve temayül yoklamalarını da demokrasi şöleni havasında yürüten AK Parti, 81 ilde teşkilatın görüşlerini aldı.

3 ARALIK'TA SONA ERECEK

Bu kapsamda haftalar öncesinde hazırlıklarını tamamlayan AK Parti, 81 ilde temayül komisyonları oluşturdu. Tarafsızlık ilkesi nedeniyle komisyon başkanları kendi seçim çevreleri dışında görevlendirildi. 150 bine yakın kişi oy kullandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak.

'MUHALEFETE İLHAM VERSİN'

MYK'da aynı zamanda bugüne kadar yapılmış anketler de masaya yatırılacak. AK Parti'de belediye aday adaylığı başvuruları 9 Kasım'da başladı, 22 Kasım'da sona erdi. Belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları ise 3 Aralık'ta sona erecek. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, dün Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'de bayram havasında temayül yoklamalarının yapıldığını belirtti. Kongreleri kavgayla meşhur olan muhalefete de gönderme yapan Yavuz, "Bizim elektronik temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye tavsiye ederim" dedi.

'DEMOKRATİKLİK MANTIGIMIZI GÖSTEREN TABLO'

Yaklaşık 3 bin 800 seçmenle temayül yoklaması yapıldığını vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Şu anda bütün teşkilatlarımızla beraber kardeşlik çerçevesinde barış, muhabbet ve en ufak bir endişeye, bir sıkıntıya yer vermeden bütün arkadaşlarımız oylarımızı kullanıyor. Aslında İzmir'in 31 Mart 2024 itibariyle, yerel seçimlerdeki ortaya koyacağı Cumhur İttifakı'nın AK Belediyecilik anlayışının ne kadar kıymetli, ne kadar barışçıl olduğunu, demokratiklik mantığımızın nasıl olduğunu gösteren bir tablo umut ediyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN SONUÇLARI AYNI ANDA GÖRDÜ

Genel başkan yardımcıları, MKYK, MYK üyeleri ve milletvekillerinin tamamının 81 ilde görev aldığını belirten Yavuz, "Temayül yoklaması aday belirlemede bir ölçüt. Dün, temayülün son bulması ile tüm sonuçlar 16.00'da sistemde toplandı. Cumhurbaşkanımız da sonuçları 16.00 itibariyle gördü. Yaklaşık 150 bin kişi oy kullandı, Ankara'da da 5 bini aşkın teşkilat mensubu oyunu kullandı. Temayül yoklaması ile teşkilat mensupların görüşünü almış olduk" dedi.