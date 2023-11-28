ANKA-3 VE KAAN ilk uçuslarına hazırlanıyor

İnsansız savaş uçağı ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. Son montajda görev sistemleri ve alt sistemlerle donatılmaya başlanan milli muharip uçak KAAN ise aralık ayının ortasında yoğunlaşacak taksi testleriyle 27 Aralık'taki ilk uçuşa hazırlanacak. KAAN, önce yavaş sonra hızlı taksi ile ilk uçuşuna hazırlanacak. ANKA-3 ve KAAN prototipleri daha önce HÜRJET gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak.