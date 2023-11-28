İZSU suya yine zam yaptı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7'nci bileşiminde, İBB iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri yapılırken zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Meclis gündemine 1 Aralık 2023'ten itibaren uygulanacak su tarifesi de geldi. Faturalara yüzde 15 zam yapılacağı kaydedildi. Buna göre; konutlarda 0-10 metreküp arası 22 lira 09 kuruş, 10-20 metreküp arası metreküp 28 lira 24 kuruş, 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise 52 lira 88 kuruş olarak faturalara yansıtılacak.CHP'li Bülent Köklü, İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçesine ilişkin bilgi vererek, "2024 yılı gider bütçesi 22 milyar 750 milyon TL, gelir bütçesi ise 16 milyar TL. Aradaki 6 milyar 750 milyon TL'lik fark borçlanmayla sağlanmıştır. Bütçenin yüzde 50'si yatırımlara ayrılmıştır" dedi.

YATIRIM ORANI TARTIŞMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise "İZSU'nun gerçek yatırım bütçesi yüzde 10. Kanalizasyon, rögar temizlemek yatırım demek değildir. Yeni yağmur suyu hattı, yeni tesisler yatırımdır. Bunun için de İZSU yüzde 10 bütçe ayırmış" diye konuştu. Hızal, bir iddiayı da gündeme taşıyarak, İZSU'da sayaç ve çelik hırsızlığı yapıldığını, hırsızlık olayını ortaya çıkarttıkları için işten atılan 5 güvenlik görevlisinin şu anda hukuk mücadelesi verdiğini kaydetti. "2 gün önce meydana gelen deniz taşması nedeniyle mağduriyet yaşayan İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyen Hızal, neredeyse Türkiye'nin en yüksek su ücretini de İzmirlilerin ödediğini sözlerine ekledi.