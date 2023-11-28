MİT’ten PKK’ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar'ı, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Terörist Mutlu Kacar, Suriye/Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, 24.07.2021'de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti. Kacar'ın talimat verdiği eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit olmuştu. Öte yandan aralarında İzmir'in de olduğu 18 ilde PKK/ KCK'ya yönelik operasyonlarda 98 şüpheli alındı. İllegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen YPG'li 5 kişiden 4'ü ise operasyonla yakalandı.