Pençe-Kilit bölgesinde 3 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün saldırı sonucu şehit olduğu, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın ise tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.