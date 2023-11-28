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Haberler Politika Tire’nin altyapısı sınıfta kaldı

Tire’nin altyapısı sınıfta kaldı

NADİR UYSAL
Tire’nin altyapısı sınıfta kaldı
İzmir Tire'de, yoğun yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Kentin ana cadde ve önemli kavşakları sular altında kalırken birçok site ve işyerini su bastı. Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü. Emniyet Müdürlüğü'nün arka sokağı ile Hakimiyet caddesinin kesiştiği yerde ise yol çöktü. Çökme sonucu mahsur kalan araç kurtarıldıktan sonra İZSU ekipleri çöken yolun etrafını şerit ile koruma altına aldı. Kentin alt yapısının son yağmurlarla birlikte sınıfta kaldığını belirten vatandaşlar, "Çöken yolu fark edemeyen araç yaklaşık 30 cm derinliğindeki çöken yola girince ön tamponu kırıldı. Her yağmurda bunları yaşamaktan bıktık" dedi.
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