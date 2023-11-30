  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika AK Partili Doğan Karabağlar adayı

AK Partili Doğan Karabağlar adayı

HABER MERKEZİ
AK Partili Doğan Karabağlar adayı
2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Bilal Doğan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için yeniden AK Parti Karabağlar Belediye Başkanlığı aday adayı olduğunu duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama ile aday adaylığını duyuran Bilal Doğan, "Önümüzdeki seçimde Karabağlar'ı AK belediyecilikle buluşturmayı ve Karabağlar'ın kara bahtını değiştirmeyi hedefliyoruz. Karabağlarımız, İzmirimiz ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Uzun başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA