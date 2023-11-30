AK Partili Doğan Karabağlar adayı

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Bilal Doğan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için yeniden AK Parti Karabağlar Belediye Başkanlığı aday adayı olduğunu duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama ile aday adaylığını duyuran Bilal Doğan, "Önümüzdeki seçimde Karabağlar'ı AK belediyecilikle buluşturmayı ve Karabağlar'ın kara bahtını değiştirmeyi hedefliyoruz. Karabağlarımız, İzmirimiz ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Uzun başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.