İYİ Parti şaibeli dediği başkanı aday gösterdi

Aydın Karacasu'da 2021 yılında İYİ partili belediye meclis üyeleri MHP'li Belediye Başkanı Zeki İnal hakkında, belediyeyi zarara uğrattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Hakkındaki suç duyurusunda bulunulmasının ardından sağlık sorunlarını öne sürerek görevinden istifa eden Zeki İnal, geçtiğimiz günlerde MHP'den de istifa etti. Sürpriz bir kararla da 25 Kasım tarihinde İnal, İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti'nin son grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener, Karacasu Belediyesi Başkan adayının Zeki İnal olduğunu açıkladı. Karacasu bu olayla çalkalanırken, ilçe halkı İYİ Parti'nin bu tutumunu, 'Bu parti ipini kopardı' diye yorumladı.