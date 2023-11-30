Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2024 yılında suya zam yapmama kararı aldı. Meclis görüşmelerinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ile AK Parti Sözcüsü Mustafa Arı arasında kaçak fatura kavgası çıktı. Başkan Çerçioğlu, köyde oturduğunu ve 60 lira su faturası ödediğini açıkladı.

'YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'

Bunun üzerine AK Parti grubunda bir meclis üyesi "O zaman kaçak su kullanıyorsunuz" dedi. Bu sözlere sinirlenen Çerçioğlu, "Bunu kabul etmiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir şey asla olmaz. Su faturaları köyde 4'te 1'i ödenir. Ben köyde oturuyorum diye kaçak su mu kullanıyorum? Faturaları tek tek getiririm" dedi. Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın büyükşehir statüsüne geçmeden önceki dönemde 60 köyün suyu olmadığını belirterek İl Özel İdaresi'ni eleştirdi. O dönem İl Genel Meclisi üyeliği yapan şimdiki meclis üyesi AK Partili Nazif Türköz, Başkan Çerçioğlu'na "Yalan söylüyorsunuz, köylerin suları zaten vardı" diyerek sert çıkıştı.

'DIŞARI ÇIKARIRIM' DEDİ

Bunun üzerine ise Çerçioğlu, "Suları olmayan köyler Köşk ilçesindeydi" derken Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Köşk Belediye Başkanı 2007 yılında 7 tane kuyu açtı. Halen o kuyuların suyu kullanılıyor. Siz dağlardan gelen cazibeli suları veriyorsunuz köylere" ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine Başkan Çerçioğlu, "Eğer söz vermeden konuşursanız dışarı çıkarırım" diyerek Meclis üyelerini sakinleştirmeye çalıştı.