160 milyon liralık borç CHP’yi karıştırdı

CHP'de genel başkanlık değişiminin ardından eski yönetimden devrolunan hesaplarda 160 milyon liralık kimlere verileceği belli olmayan bir borç çıktı. CHP Genel Merkezi'nde şaşkınlık yaratan olay gizemini korurken çeşitli iddialar peş peşe geldi. Bir iddiaya göre paralar, Genel Başkanlık yarışı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından troll hesaplar oluşturmak için kullanıldı. Genel Merkez binasında bu kurmay ile aynı katta bulunan 5 odanın trollere ayrıldığı iddia ediliyor. Kurultaydan sonra ortalarda görülmeyen trollerin şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Ancak borç paraların bu troll hesapların sahiplerine ödendiği iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan borçla ilgili işaret fişeğini yakan ise kurultaydan sonra Genel Merkez'e gelen 20'şer milyon liralık iki ayrı fatura oldu.

ÖDEMEYİ REDDETTİLER

Toplam 40 milyon liralık faturanın reklam harcaması ile oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket, CHP'den para istedi. Yapıldığı iddia edilen iş ile ilgili herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı belirlenirken hangi hizmetin alındığı da somut olarak anlaşılamadı. Yine iddiaya göre, Genel Merkez yönetimi iki faturayı ödemeyi reddetti. Bu konudaki soruşturmanın tamamlanmasından sonra bir açıklama yapılması da planlanıyor.

KARABAT: USULE AYKIRI İŞLEM TESPİT EDİLMEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, '160 milyon liralık borç' iddialarına ilişkin, "Hesaplarımızda "kayıp" olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir. Her siyasi partide olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yönetilebilir borçları bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.