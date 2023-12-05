Bitmeyen çatışma, sonu gelmeyen bombardıman

İsrail ordusu, önceki gece yine ölüm oldu yağdı Gazze'de... Katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece boyunca yaklaşık 200 yeri vurduğunu açıkladı. Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı. Ordundan yapılan açıklamada, gece boyunca 200 yerin vurulduğu belirtildi. Vurulan yerlerin el-Kassam Tugaylarına ait hedefler olduğu iddia edildi.

İMAMIN EVİNE BASKIN

Gazze'den tahliyeler devam ederken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 130 Türk vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den Mısır'a geçiş yaptığını duyurdu. Dün de Gazze'nin kuzeyine düzenlenen saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail güçleri, Kudüs Valilik binasına ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın düzenleyerek yurt dışına çıkışını yasakladı.

15 BİN 523 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.