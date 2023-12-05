CHP ile İYİ Parti arasında 2’nci Marriott vakası

İYİ Parti GİK toplantısı dün saat 15.00'te başladı. Bu yazıyı yazdığım saatlerde GİK devam ediyordu. İYİ Parti öncesinde Meral Akşener'in gizli yapılan iki toplantıda CHP'ye teslim olduğuna dair derin bilgileri aldığım için çıkacak kararda Meral Akşener'in CHP'ye teslim olduğunu öngörüyorum. Meral Akşener'in çark etmesinin şifresi MARRIOTT.

GİZLİ GÖRÜŞME YAPILDI

İYİ Parti'de Meral Akşener'in sağ kolu genel başkan yardımcısı eski DYP'li bakan Ayfer Yılmaz ile CHP'de Özgür Özel'in sağ kolu Selin Sayek Böke gizli görüşme ile işi önceden bitirmişler. Gizli görüşmelerden birisinin adresi Amerikan Büyükelçiliğine 100 metre yakında olan MARRIOTT Oteli. Meral Akşener altılı masadan kalktıktan sonra derin Amerika'nın, büyük sermayenin bir kanadı tarafından geriye döndürülmüştü. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu MARRIOTT Otelde gizlice buluşmuş, oradan masaya dönmüştü. Ne tesadüf gizlice yapılan pazarlık MARRIOTT Otel'de oldu. Bu da, ikinci MARRIOTT vakası olarak siyasi tarihe geçecek. CHP ile İYİ Parti arasında işbirliğini sağlayan gizli görüşmelere yönelik pazar gecesi için iddialara bakalım... Gizli görüşme, Özgür Özel ile Meral Akşener buluşmasından önce yapılmış.

Bu görüşmelerin ilkinin 16 Kasım'da saat 17:00 civarında olduğu iddia edildi. CHP'den Selin Sayek Böke'nin başkanlığında bir heyet ile İYİ Parti'den Ayfer Yılmaz başkanlığında bir heyet arasında yapılan görüşmede, kulislere sızan bilgiye göre iş bitirilmiş. İkinci gizli görüşme Ekrem İmamoğlu'nun yakın adamlarıyla İYİ Parti'nin bazı yetkilileri arasında Ankara Marriott Otel'de gerçekleştirilmiş. Görüşmelerde İYİ Parti'nin İstanbul - Ankara'da CHP'yi desteklemesine karşılık adı geçen illerin bazı ilçelerini İYİ Parti'ye bırakan bir mutabakata varılmış.

Bu görüşmeler sonrası perşembe günü Özgür Özel Meral Akşener'e gidiyor. Özel işbirliği teklif ediyor. Meral hanım yanında oturan CHP ile gizli görüşmeyi yapan Ayfer Yılmaz'a soruyor: CHP teklifini GİK'e götürelim mi? Ayfer Yılmaz, "Götürelim" diyor. Kolay değil. Aylarca '81 ilde aday çıkaracağız' denmişti. Çark etmenin kılıfı hazırlandı. Akşener Ankara teşkilatı ile görüşme maratonuna başladı. Ankara ilçe başkanlarının 24'ü CHP ile işbirliğini istedi. 4 ilçe başkanı 'Hayır' dedi. İstanbul ilçe başkanlarının 18'i sadece İstanbul - Ankara karşılığında, 5 tanesi biraz daha geniş CHP işbirliği istedi. 15'i 'Hayır' dedi. İstişare kurulu yüzde 55 'Evet' dedi. Milletvekillerinin yüzde 60'ı CHP ile işbirliğine 'Evet' dedi. İYİ Parti başkanlık divanı ağırlıklı 'Hayır' kararı vermişti, 'Evet'e döndü. Nihayet GİK toplandı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Ancak Meral Akşener'in çabalarına rağmen İYİ Parti GİK toplantısında ittifak konusu kabul görmedi, ve yapılan gizli oylamayla reddedildi. İYİ Parti'nin 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu'ndan 35 'Hayır', 14 'Evet' oyu çıktı. Bu karar özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun moralini çok bozmuş olacak. İYİ Parti GİK toplantısında sert tartışmaların da yapıldığı kulislere sızdı. Oylama sonuçlarına göre İYİ Parti'den muhtemel istifaların gündeme gelmesi de bekleniyor.

SONUÇ

MERAL AKŞENER İKİNCİ MARRİOTT VAKASI İLE DÖNÜYOR.

- SON KULİS: İstanbul ve Ankara belediyelerinden iş almış ve alacak olan İYİ Partili isadamları CHP ile işbirliği için çok bastırmışlar çok.

- İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara kulak kabarttığımızda kimse bu iddialara net bir şekilde 'Hayır' demedi. Üstüne üstlük Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki isimleri araştırdığımda, "İmamoğlu'nun en önemli kurmayı Gökan Zeybek" karşımıza çıktı. İmamoğlu, CHP kurultayı sonrasında oluşan yeni MYK'da Yerel Yönetimlere Gökan Zeybek ve Mali Sayman olarak da Özgür Kabarat'ı getirtmişti. Zeybek'in iddia edilen görüşmede olma ihtimalinin yüksek olduğu dedikoduları yüksek.

PEKİ İYİ PARTİ'DEN KİMLER VARMIŞ?

- SORUŞTURDUĞUMUZDA üç isim karşımıza çıktı: Buğra Kavuncu ve Kavuncu'nun ekibinden Fatih Oğuz ile Hatice Ceren Yılmaz.

- GİK öncesi bu kadar çok kulis dedikodusunun dolaşımının İYİ Parti için pek hayra yorulmadığı notunu da ekleyerek, kulağımıza çalınanları şimdilik burada noktalayalım.