CHP ile İYİ Parti aşkında yüzük atıldı

Meral Akşener'in İYİ PARTİSİ'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yerel seçimleri için işbirliği önerisi yapılan gizli oylamada, 14'e karşı 35 oyla reddetmesinin arka planı ortaya çıktı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, İYİ Parti'nin seçim işbirliği talebini geri çevirmesinde üç önemli parametre öne çıktı.

1) Gizli pazarlıkta, İYİ Parti CHP elindeki garantili görünen İZMİR VE MUĞLA'yı İYİ Parti'ye vermedi.

2) CHP'NİN PKK'NIN siyası kolu HEDEP'le aşkının devamından duyulan rahatsızlık. Nitekim hafta sonu, Özgür Özel'in HEDEP'le bir görüşme takvimlerinin olup olmadığı sorusuna, "Halk buluşmaları yapıyorlar. Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz" dediler.

Onlar bir 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz" yanıtını vermesi İP GİK üyelerince eleştirildi.

3) Sağdan sola, soldan sağa bayrak sallamanın ve karar değişikliğinin seçmene anlatılamayacağı endişesi etkili oldu.

GİK ÖNCESİ gizli pazarlıklar yapıldı.

CHP, Adana, Mersin, Denizli'yi verirken, İYİ Parti, CHP elinde olan garantili görünen İZMİR ve Muğla'yı istedi. CHP İZMIR'İ kesinlikle vermediğinden kilitlenmenin burada olduğu iddia edildi.

Meral Akşener'ın sağkollarından Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, GİK sonrası çıktığı TV'de gündemi sarsacak işbirliği açıklamasında bulundu: "Türkiye'nin geçen dönemden çıkardığı bir ders var, yaşanmış bir travma var. Bu süreç eğer biraz daha diplomatik, biraz daha sağduyulu, biraz daha vizyoner ve geçmiş dönemden çıkartılmış derslerle yürütülmüş olsaydı belki karar değişmeyecekti.

Bizim GİK'te yaptığımız konuşmalar belki boyutunu değiştirebilecekti.

Altyapı iyi hazırlanmadığı için, çok somut bir beklenti veya öneriyle gelinmediği için, diplomasi süreci yaşatılmadığı için bunun ısrarla altını çiziyorum sonucun olumsuz olma ihtimali vardı. Mesela neydi:

GİK onay vermiş olsaydı, beklentiler karşılanmasaydı, bu sefer daha büyük bir travma yaşatılacaktı topluma..." RET KARARININ HIKAYESİ

Akşener'in, hafta sonu Ankara ve İstanbul il örgütleriyle ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantılarda ağırlıklı görüş CHP ile "işbirliği yapılması" yönünde oldu.

Ardından 41 kişilik milletvekili grubu, karpuz gibi ikiye bölündü.

42 milletvekili vardı. Demek ki, 21 milletvekili işbirliği istemiş bulunuyor.

GİK'TE NELER OLMUŞ NELER?

İYİ Parti GİK'te sert tartışmalar yaşandı. Akşener, oyunun rengine ilişkin hiçbir değerlendirme yapmadı.

Kulislere göre CHP ile seçim işbirliğine karşı çıkanlar partileri açısından değişen bir durum olmadığını; CHP ile Hedep beraberliğinin rahatsızlığı artırdığını ifade ettiler. Bazı üyeler İYİ Parti'nin kendi kimliğini ortaya koyamadığı ve büyüyemediği görüşünü dile getirdiler.

Bazı GİK üyeleri, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı önerdiklerini ancak bu iki ismin cumhurbaşkanı adayı olma cesaretini gösteremediğini ifade etti.

Bu üyeler Yavaş ve İmamoğlu için, "Cumhurbaşkanlığını reddeden iki belediye başkanının, belediye başkanlığını kaybetme kaygısı olmaması gerektiği" eleştirisi yönelttiler.

CHP ile işbirliğini destekleyen Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok, "İşbirliği olursa/ olmazsa" üzerinden il il değerlendirme yaptı ve hazırladığı haritaları sundu.

Üçok'un konuşmasından sonra, işbirliğine karşı olan "üçüncü yol" fikrini savunan GİK üyesı Hayrettin Nuhoğlu "Matematiğe karşı hamaset" dedi, Akşener de "üçüncü yolu" savunanlara dönerek, "Matematiğe karşı hamaset" sözünü tekrarladı....

GİK toplantısı başlarken, "gizli oylama" formülü kabul edildi. Çünkü bir divan üyesi, "Çekinen arkadaşlar oluyor. Gerçek fikrini söyleyemeyenler var" dedi. Sandık kondu. GİK'te işbirliğine 'Evet' diyenlerin sayısı arttı.

GİK'in 13 Eylül tarihli toplantısında sadece 4 üye seçim ittifakı yapılması yönünde oy kullanmıştı. Toplantı sonucunda 35 GİK üyesi "hayır" dedi ve CHP'nin teklifi reddedildi.

DİKBAYIR İP'TEN ATILDI

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler:

"Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmesinin yanı sıra partideki eski kadın çalışanı taciz ettiği öne sürüldüğü için de disipline sevk edilmişti.

SONUÇ

İYİ PARTİ GİK TOPLANTISINDA söz alan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Peki bir ay sonra CHP yeniden bir teklifle gelirse ne yapacağız" diye sordu. Meral Akşener'in yanıtı netti: "Hayır! Kesinlikle son kararımız." VE AKŞENER'İN İMAMOĞLU'NA KIZGINLIĞI SÜRÜYOR...

GİK toplantısından ve CHP ile işbirliğine RET kararı çıkmasından sonra İYİ Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, genel seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden eleştirilerde bulundu.

Akşener, "Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil.

Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerdekilerle karşılaştırdığımızda ulaşım imkanlarımız hem nicelik hem de nitelik bakımından beklentileri karşılamıyor" diyerek isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na eleştiride bulundu.

EVET. RAHMETLİ DEMİREL'İN "SİYASETTE 24 SAAT UZUNDUR" sözünü unutmayalım. 31 Mart 2024'e kadar köprünün altından daha çok su akar.