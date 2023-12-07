İttifakı reddeden Akşener İmamoğlu’na yüklendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yerel seçimleri için işbirliği önerisini GİK kararıyla reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karar sonrası ilk grup toplantısında zehir zemberek açıklamalar yaptı. Akşener, "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz" dedi. Akşener, Ekrem İmamoğlu'na eleştiride bulundu. Geçtiğimiz gün yapılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda, CHP'nin 31 Mart yerel seçimler için ittifak önerisi yapılan oylamada, 14'e karşı 35 oyla reddedildi. Akşener ilk grup toplantısında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"BAŞARILI DEĞİL"

TBMM'de düzenlenen ilk grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında İETT'deki sözde başarısından bahseden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Belediyelerin en önemli görevlerinden birinin nüfus yoğunluğu arttıkça ulaşım hizmetini sağlamak olduğunu belirten Akşener, "Ülkemizde, özellikle de büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek malesef pek de mümkün değil" dedi.

TELEVİZYONDA TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bir televizyon programına katılan İmamoğlu kendi dönemlerinde İETT'deki arıza sayısında düşüş olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu, 2019'dan bu yana olan dönemi kast ederek yolcu sayısının artmış olmasına rağmen arıza sayılarında düşüş olduğunu belirterek, "Arıza sayısında oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık aslında" demişti.