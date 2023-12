‘Aday olamayacak mağdur edebiyatı yapıyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Karaburun, Çeşme ve Urla ilçe başkanlığını ziyaret etti. Dağ'a AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve partisinin bazı yöneticileri eşlik etti. Dağ, AK Parti olarak şu ana kadar girdikleri her seçimi kazanmanın mutluluğuna şahit olduğu için kendini şanslı hissettiğini dile getirerek, partisinin 2002'de elde ettiği başarıya dikkati çekti. Dağ, "3 Kasım 2002 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu şu anda daha iyi anladık. O seçimde o virajı almasaydık şu anda birçok alanda attığımız hamleleri konuşmuyor, bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktır. Enerjide, savunma sanayisinde, ekonomide nereden bakarsak bakalım zorluklar yaşadık. Hepsini aştık çok şükür" dedi.

'HER GEÇEN GÜN GERİYE GİDİYOR'

CHP'deki genel başkanlık değişimine de değinen Dağ, "CHP'de bütün her şeyi bir kişinin üstüne ittiler, onu günah keçisi ilanettiler. Yenilgide sanki kendilerinin payı olduğunu unuttular. Onu, çok da ahlaki olmayan bir şekilde, resmen hançerleyerek gönderdiler. Gönderincede her şey düzeldi mi? Değişen hiçbir şey yok. CHP her geçen gün geriye giderken, AK Parti daha ileriye gidiyor" dedi.

MERKEZ VE YEREL UYUMU

Dağ şöyle konuştu: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ne İzmir'in hak ettiği desteği alamadığına dair açıklamalarda ve deyim yerindeyse şikayette bulunmuş. Sayın Soyer, bizim kendisine ve yapmak istediklerine ilişkin verdiğimiz destekten ötürü hem bana hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şimdi ne oldu da, yeteri kadar destek alamadığını dile getiriyor. Bunun net bir izahı var. Soyer, aday olamayacağını anlayınca mağdur edebiyatı yapıyor. Bu boş sözleri artık kimse yemiyor. Biz İzmir'e daha çok hizmet etmek istiyoruz. Bizim derdimiz, kentimize daha çok hizmeti nasıl götürürüz, derdidir. İzmir'de 12 yıl milletvekilliği yapmış, 7 yıl genel başkanlığı görevinde bulunan bir siyasetçi olarak, yerel yönetimle merkezi yönetimin uyumunun çok önemli olduğunu gördüm. İnşallah, önümüzdeki yerel seçimlerde İzmir'de de seçim kazanarak bu amacımıza ulaşırız."

'HİZMET DERTLERİ YOK'

AK Parti Urla İlçe Başkanlığı'nda parti mensuplarıyla buluşan Dağ, "CHP'li belediyelerin hizmet derdi yok. CHP'li belediye başkanları, nasıl olsa 'bize oy veriyorlar' diye hareket ediyor" dedi.

'RANTI YÜKSEK ADAYI ÇOK'

Dağ şöyle konuştu: "Urla'da belediye başkanlığı için 47 aday adayı başvuruda bulunmuş. Çoğu burada oturmuyor bile. Başvurunun yüksek olmasının sebeplerinden biri buradaki yüksek ranttır. Nasıl olsa CHP burayı kazanıyor düşüncesindeler. 2019'da CHP'den seçilen belediye başkanı FETÖ ile iltisaklı olduğu için hapis cezasına çarptırıldı. Yani CHP yönetimi yaptığı tercihle seçmenini cezalandırdı."