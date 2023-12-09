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Haberler Politika Helal sana öğretmenim

Helal sana öğretmenim

Felsefe öğretmeni Suna Bağ Didim'de görev yaptığı okulda kalp krizi geçiren öğrencisine yaptığı müdahaleyle ikinci hayatın kapısını açtı.14 yaşındaki Salih’in art arda 3 kez duran kalbini 10 dakika boyunca kalp masajı yaparak çalıştıran Suna Öğretmen öğrencilerinin kahramanı oldu.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Helal sana öğretmenim

Aydın Didim'deki Zeynep- Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Salih Köse, ders sırasında aniden fenalaştı. Bir anda bayılan sonra da kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi 20 yıllık felsefe öğretmeni Suna Bağ yaptı. İlk yardım eğitimi alan Bağ, art arda 3 kez kalbi duran Köse'ye önce suni teneffüs ardından da 10 dakika boyunca kalp masajı yapıp kalbinin yeniden çalışmasını sağladı.

'ÇOCUKLARIM GİBİ'

Kaldırıldığı Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Köse'nin kalbine şok cihazı takıldı. Köse, sağlığına kavuşurken öğrencisinin hayatını kurtaran Suna Öğretmen ise kahraman ilan edildi. Salih'i yerde görünce aklına çocuklarının geldiğini söyleyen Bağ, "Öğrencilerimin hepsi evladım gibi. Salih'i kurtardığım için çok mutluyum" diye konuştu.

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