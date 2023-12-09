  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Kur’an’a Hizmet Derneği’nden İsrail’e tepki

Kur’an’a Hizmet Derneği’nden İsrail’e tepki

HABER MERKEZİ
Kur’an’a Hizmet Derneği’nden İsrail’e tepki
KUR'AN'a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz, Gazze'de yaşanan saldırılara, çocukların hayatını kaybetmesine ve Filistin halkının yerinden edilmesine tepki gösterdi. Çocukların hayatını kaybetmesi ve Filistin halkının topraklarından edilmesine yönelik endişelerinin bulunduğunu dile getiren Karagöz, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Karagöz, "Bu acı olaylar karşısında sessiz kalmak, vicdanımıza ihanet etmek demektir. Kur'an'a Hizmet Derneği olarak, insanlık ailesinin bir parçası olarak, bu acıyı hafifletmek ve yardım elini uzatmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA