Kur’an’a Hizmet Derneği’nden İsrail’e tepki

KUR'AN'a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz, Gazze'de yaşanan saldırılara, çocukların hayatını kaybetmesine ve Filistin halkının yerinden edilmesine tepki gösterdi. Çocukların hayatını kaybetmesi ve Filistin halkının topraklarından edilmesine yönelik endişelerinin bulunduğunu dile getiren Karagöz, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Karagöz, "Bu acı olaylar karşısında sessiz kalmak, vicdanımıza ihanet etmek demektir. Kur'an'a Hizmet Derneği olarak, insanlık ailesinin bir parçası olarak, bu acıyı hafifletmek ve yardım elini uzatmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.