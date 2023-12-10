CHP İzmir 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Musa Çam, İzmir Büyükşehir'in eski Genel Sekreteri Buğra Gökce'nin adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulundu, açıklamalar yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Musa Çam, "Buğra beyin, İzmir'e şöyle hizmet ettim, böyle hizmet ettim demesi doğru değil. Bürokrat, başkanının talimatını yerine getirir. O hizmetler, Aziz Kocaoğlu'nundur. Sana verilen talimatı yerine getirdin. Talimatı yerine getirmek, bürokratın görevidir. O hizmetler yapılırken biz ne yaptık? Çelik çomak mı oynadık" dedi.

"BU ÇOK YANLIŞ"

"Belediye başkanlarımız, hedef büyütüyorlar, çıtayı yukarıya çıkarıyorlar" diyen Çam, "İlçe belediye başkanlığından büyükşehir başkanlığına! Bu anlaşılır bir şey. Ancak bunların süresi olması gerekiyor. Seçim kanununda devlet memurlarının da istifa ederek belediye başkanı olma hakları var. Buğra Gökce de İstanbul'da istifasını verdi ve İzmir Büyükşehir'e aday oldu. Bu haktır. Önemli olan geliş şeklidir. Ben Ekrem İmamoğlu'nun sözüyle geliyorum, emrivakilerini kabul etmiyoruz. Kendisi böyle bir söylemde bulunmasa da etrafındakilerin bu yönde bir algısı söz konusu. O rüzgar estirilmeye çalışıyor, açıklamanın ötesinde. Kim yaparsa yapsın, bu yanlıştır. Kendisi Çankaya Belediyesi'nde çalışıyordu. Aziz Bey getirdi daire başkanlığı yaptı, genel sekreter yardımcılığı yaptı, genel sekreter oldu. Bugün birçok ilçede görüyorum, aday adayı olmuşlar. O ilçeyle yakından uzaktan ilişkileri yok. Buğra beyi kastederek söylemiyorum. Buna benzer adaylıkları doğru bulmuyoruz. Seçim Kanuna göre o ilçede, ilde en az 6 ay oturması gerekiyor" dedi.