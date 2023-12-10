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Haberler Politika Özel’den İzmir için ‘İnce’ yanıt!

Özel’den İzmir için ‘İnce’ yanıt!

HABER MERKEZİ
Özel’den İzmir için ‘İnce’ yanıt!

Gündeme bomba gibi düşen 'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak' iddiasına Özgür Özel açıklama getirdi.

'BİR GÖRÜŞME YOK'

Özel, mevcut Başkan Tunç Soyer hakkında da konuşarak, "Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız" dedi. Özel, "Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de, 'Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur' dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum. İzmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz" dedi.

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