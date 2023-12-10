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Haberler Politika Parlak, Seferihisar’da CHP’den aday adayı oldu

Parlak, Seferihisar’da CHP’den aday adayı oldu

HABER MERKEZİ
Parlak, Seferihisar’da CHP’den aday adayı oldu
CHP'den Seferihisar Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Meclis Üyesi Berkhan Parlak, iddialı mesajlar verdi. İlkeli, adaletli bir Seferihisar için çalıştığını belirten Parlak, "İlk ve orta öğrenimimi İzmir Karşıyaka'da, lise öğrenimimi ise İzmir Atatürk Lisesinde tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. 1993-2016 arasında özel sektörde çalışıp yükselerek üst düzey yönetici olarak kurumsal hayatımı tamamladım. Seferihisar ile olan bağım, Ulamış'ta köyün çocuğu olarak, hayatımın her döneminde ata topraklarında ailemle sürdürdüğümüz tarımsal faaliyetlerdir" dedi. 2019 yerel seçimlerinden itibaren Seferihisar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olduğunu belirten Parlak, "İçinizden biri olarak Seferihisar'ımızın sorunlarının da, büyük potansiyelinin de farkındayım, nasıl çözüm üreteceğimizi ve yerel ekonomiyi ileriye nasıl taşıyacağımızı biliyorum" dedi.
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