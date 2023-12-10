‘Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın, "Keşke masaya geri dönmeseydiniz" demesi üzerine Akşener, "Keşke. Şimdi ki aklım olsam katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor" dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mahsur Yavaş'ın gece evine geldiğini belirten Akşener, "İkisine de aday olabilir misiniz' dedim. 'Hayır' dediler. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Arkadaşlarımı topladım. O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal beyin bilgisi var mı' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç 'Otur, tekrar dön' dediler. Buradaki halime bak" dedi.