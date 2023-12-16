Çerçioğlu isyanı

CHP Parti Meclisi'nde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 227 seçim bölgesinde adayların belli olduğu açıklandı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarıyla birlikte aday olacağı daha önce kesin olarak açıklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının PM'de karar alınarak resmileştirilmemesi CHP İzmir ve Aydın kulislerini hareketlendirdi. Bu durumda Çerçioğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına kaydırılacağı yönündeki iddialarının daha da artması üzerine CHP İzmir'den isyan sesleri yükselmeye başladı. PM'den Çerçioğlu ile ilgi- li bir karar çıkmayınca açık- lama yapan önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Aydın'ın topuklu efesi İzmir'e Başkan olacakmış! Aklınızdan bile geçirmeyin. Şahsına, emeğine saygımız sonsuz. Ancak, İzmirliler olarak, sadece kadın olduğu için aday gösterilecek ise, İzmir'de bu işi yapacak kadınlarımız var. İzmir'in kadınlarını yok saymayın" ifadelerine yer verdi.

'HAKSIZLIK ETMEYELİM'

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adlarının İzmir adaylığı için geçmesi ile ilgili olarak, "Tüm aday adayı arkadaşlarımız İzmirli. Buğra Bey bir ara gidip gelmiş, o da İzmirli, haksızlık etmeyelim. Dışarıdan biri gelmesi konusu tartışılmaya başlandı. Biz İzmir'de belediye başkanı bulmayacak durumda mıyız? İzmir'de bu işi yaparım diyen arkadaşlarımız var, İzmir'in kadınlarını yok saymayın" ifadelerine yer verdi.

'TARTIŞMAK ANLAMSIZ'

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için isminin geçtiği haberlerine yanıt vererek, "Özlem başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için başvurmuştur. Parti Meclisimizin böyle bir kararı yokken, kişinin İzmir için başvurusu yokken, kendisinin İzmir'den aday gösterileceğini tartışmak anlamsızdır" dedi.

ÇERÇİOĞLU: BİLMİYORUM

Özlem Çerçioğlu'nun adının İzmir adaylığı için geçmesi ile ilgili olarak bir gazeteciye açıklama yaptığı belirtildi. Çerçioğlu'nun "İzmir adaylığınız dillendiriliyor. Böyle bir şey var mı?" sorusuna "Ben bilmiyorum" dediği ve "Böyle bir teklifte bulunuldu mu?" sorusuna ise 'hayır' yanıtını verdiği kaydedildi.

ÖZEL NOKTAYI KOYDU

BU tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yeniden İBB Başkan adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının neden açıklanmadığı sorusu soruldu. Çerçioğlu'nun Aydın adayı olduğunu söyleyen Özel, "Başkanım herhangi bir sorun görünmüyor ama uygun görürseniz İstanbul ve Ankara'yı ayrı açıklamak istiyoruz. Ayrıca Bursa ve Balıkesir'i ayrı açıklamak istiyoruz. Sizi de denk statüdeki illerle birlikte açıklamak istiyorum' dedim. Başkan da 'Hiç lafımı olur, aramanıza da gerek yoktu, çok da doğru düşünmüşsünüz' dedi" ifadelerini kullandı. İzmir adayının belirlenmesi ile ilgili de konuşan Özel, "İzmir için de, diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketi yaptırıyoruz. Ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri nasıl gerekiyorsa tamamlanacak" dedi.