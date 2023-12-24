İmamoğlu ile Özel arasında il il bilek güreşi

Ekrem İmamoğlu'nun gözünü kararttığı gözleniyor.

İstanbul ilçeleri belediye başkan ve belediye meclis üyelerini belirlemenin ötesine geçerek, Türkiye'nin başta İzmir olmak üzere birçok büyükşehir ve il belediye başkan adayını belirlemeye yönelmiş durumda.

Evet. İmamoğlu'nun, kendisinin seçtirdiği Özgür Özel üzerinde baskı kurarak il il bilek güreşine tutuşmaktan çekinmediği gözleniyor.

Nitekim, İmamoğlu ile Özgür Özel'in bilek güreşi sonucu, CHP'de bazı Büyükşehir belediye başkan adayı belirlemede düğüm oluştu.

PERŞEMBE GÜNÜ BEKLENEN KARARLAR ÇIKAMADI

CHP Merkez Yönetim Kurulu - Parti Meclisi perşembe günü toplandı.

Bir haftadır Aydın, Mersin, Adana, Antalya belediye başkan adaylarının da açıklanması bekleniyordu.

Ancak, asıl merak konusu olan İzmir, Adana, Mersin, Aydın gibi CHP'nin yönettiği belediyelerin adayları belirlenemedi.

NEDEN AÇIKLANAMADI?

Çünkü, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki bilek güreşi sonucu, İzmir, Aydın, Adana, Mersin, Antalya üzerinde anlaşma olmadı. Bu durum eleştiri konusu oldu. Açıklanması beklenen illerin partilileri aday belirleme sürecinde uzamanın hem seçmenin kafasını karıştıracağını hem de yeniden aday gösterilseler dahi mevcut belediye başkanları hakkında soru işaretleri oluşup yıpranmalarına neden olacağını belirttiler.

İZMİR BUZDOLABINDA...

Eşbaşkanlar İmamoğlu ile Özgür Özel henüz anlaşamadıkları için İzmir adayının açıklaması Ocak sonuna ertelendi.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu açıklama bekliyordu. İkinci defa pas geçildi.

İzmir krizinin devam etmesi ve Aydın ilçeleri bahane edilerek gelecek hafta yapılacak parti meclisine bırakıldı.

Eşbaşkanlar arasındaki bilek güreşi Adana, Mersin, Antalya'ya da yansıdı.

Adana'da Zeydan Karalar'ın, Mersin'de Vahap Seçer'in, Antalya'da Muhittin Böcek'in değişip değişmemesinde ortak karar alınamadı.

Adana'da Zeydan Karalar'ın adaylığı ortada.

Antalya'da Muhittin Böcek ile Ümit Uysal arasında tercih yapılacak.

İZMIR'DE 'ALAATTİN ABİ' FORMÜLÜ

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in aday üzerinde anlaşamamaları sonucu İzmir krizi buzdolabına alındı.

Eğer Ocak'ta anlaşma olmazsa, Eski İl Başkanı 'Alaattin Yüksel abi' formülü ile orta yol bulunacağı konuşuluyor.

Bu gerçekleşirse Özel, İmamoğlu'nun adamını pasifize etmiş olacak. Önemli anekdot:

Özgür Özel geçen hafta Manisa'ya giderken, CHP genel merkezinde kendisini ziyaret eden Alaaddin Yüksel ve Aziz Kocaoğlu'nu yanına alarak, Esenboğa yolunda ve İzmir uçağında uzun uzun konuştular. Ara formülün burada konuşulduğu söylenıyor.

Tartışılacak bir isim daha var.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın aday yapılıp yapılmayacagı konusunda, Ekremci ve Özgürcü Parti Meclisi üyeleri kafa karışıklığı sürüyor.

Savaş'ın değişeceği söyleniyordu, kulislerde devam edeceği yönünde bilgiler var.

Bu haftaya göre, Lütfü Savaş CHP'nin adayı olacak gibi görünüyor.

Edirne ve Bilecik'te mevcut isimlere performanstan ötürü eleştiriler yapılırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın CHP'deki gücünden, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da İmamoğlu'na yakın olmasından kaynaklı yeninden aday olarak gösterilmesi bekleniyor.

İSTANBUL İLÇELERI

Ekrem İmamoğlu bürokratlarını İstanbul ilçelerine yerleştirmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun daire başkanları İstanbul ilçelerinden belediye başkan adayları oluyor.

Fatih'te Mahir Polat artık resmen aday gösterildi. Pendik'te Tarık Balyalı aday oldu. CHP'nin Fatih adayı Mahir Polat eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri, Pendik adayı Tarık Balyalı ise İBB CHP Grup Başkanvekili.

Hazırlanmış listelere göre, Eski CHP İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Ataşehir adayı, Eski İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş Üsküdar adayı.

Eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen Eyüpsultan adayı. Eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Sultanbeyli adayı.

Eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan Şişli adayı. İyi Parti'den istifa eden Avukat Ece Güner'in İstanbul Bakırköy'den aday yapılacağı konuşuluyor.

ANKARA'DA TAŞDELEN MUAMMASI

CHP'nin Ankara il merkezinde Yenimahalle ve Çankaya belediye başkanları var. Yenimahalle tekrar Fethi Yaşar açıklandı.

Çankaya adayı ocak ayına kaldı.

Alper Taşdelen'ın tekrar aday yapılıp yapılmayacağı konusunda çekişme var.

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den istifa eden ve görevden alınan isimleri CHP ilçelerinde yer almasını sağlayacağı konuşuluyor.

DEM (HDP) İNGILTERE ÜZERİNDEN İMAMOĞLU'NA MESAJ

DEM (HDP) ile CHP arasında yapılan örtülü görüşmeleri Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Muhittin Böcek'in çok yakından takıp ettiği biliniyor.

CHP'ye, DEM (HDP) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, İngiliz BBC üzerinden önemli mesajlar verdi. DEM eşbaşkanı, 'Özgür Özel'e eş başkan diyesim geldi' sözü dil sürçmesiydi, insanın nutku tutuluyor derler ya, insanlar nasıl anlamlar çıkardı böyle bir şeyden. Şimdi bizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı var' ve 'İşbirliği eşit şartlarda ve görünür olmalı' açıklaması dikkati çekti.

CHP işbirliği yapmak için yanıp tutuşurken, DEM (HDP) aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana'nın bazı ilçelerinin de olduğu toplam 27 ilçede aday açıkladı. DEM'in bu açıklamaları, siyaset kulislerinde "Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine destek için pazarlığı yapılan ilçeler" olarak yorumlandı.

DEM eşbaşkanı Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceklerini, işbirliği dahil birçok konuyu konuşacaklarını açıkladı.

SONUÇ

CHP işbirliği yapmak için yanıp tutuşurken, DEM(HDP) aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana'nın bazı ilçelerinin de olduğu toplam 27 ilçede aday açıkladı. DEM'in bu açıklamaları, siyaset kulislerinde "Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine destek için pazarlığı yapılan ilçeler" olarak yorumlandı. DEM Parti'nin açıkladığı aday çıkarılacak ilçeler listesi, "Bakın buralarda gücüm var, kaybettiririm" mesajı taşıyor' denildi. DEM'in (HDP) özellikle İstanbul'da Esenyurt, Adalar, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçeleri aday listesinin Ekrem İmamoğlu'nun tadını bozduğu söyleniyor.