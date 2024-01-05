CHP’de İzmir krizi tırmandı

Dün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile buluşan Özgür Özel adeta çıldırmış gibi açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce ile görüşmesinden sonra gazetecilere CHP Parti meclisi toplantısında aday belirleme işlemi yapılmayacağını söyledi. Özgür Özel, "Belediye başkan adaylarının açıklanmasını erteledik" dedikten sonra bununla yetinmedi, çok manidar bir cümle daha kurdu: "Belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş belirlemiyor" dedi.

TALİMATLARA DAYANAMADI

Özgür Özel'in manidar cümlesinin arkası araştırılınca eşbaşkanlar Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in şiddetli bir telefon kavgası yaşadıkları, Özgür Özel'in İmamoğlu'na isyan ettiği ortaya çıktı.

Evet CHP'de İzmir adayı belirleme krizi tırmandı.

Sadece İzmir değil daha da ileri giden Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir ve bazı il belediye adaylarını belirleme sevdası bardağı taşırdı.

Etkin bir rol üstlenmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında büyük bir kriz patlak verdi. İmamoğlu'nun kendisini ezmesine ve isim vererek 'Şunları şunları aday belirleyeceksin' talimatı vermesine Özgür Özel dayanamadı.

ÖZEL, İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNE TELEFON KAPATTI

Kulislere sızan bilgiye göre Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel sabah saatlerinde telefonla kavga ettiler.

Ekrem İmamoğlu'nun adeta emir vererek, 'Benim İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesini aynen çıkar' demesinin ardından İzmir dahil diğer illerle ilgili isimler vermesi Özgür Özel'i çıldırttı.

Kulislere göre Ekrem İmamoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, yakın zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Buğra Gökçe kesin aday yapılacak" dedi.

Ankara Çankaya ilçesi adayı olarak Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi, Bodrum Belediye Başkanı olarak Ahmet Aras isimlerini verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun adamları Gül Çiftçi, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan, Genel Başkan Özel'le görüşme halindeyken İmamoğlu telefonla görüşmeye katıldı ve toplantıya telefonla bağlandı.

Bilindiği gibi Özgür Özel özellikle İzmir adayı konusunda İmamoğlu ile ters düşmüş durumda.

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu tekrar öne sürüyor.

İmamoğlu, "Buğra Gökce olacak" diye adeta talimat veriyor.

Talepler Özgür Özel'i fena halde rahatsız etti.

Muhtemelen şekeri yükselen Özgür Özel dayanamarı.

'PM'DE KİMSEYİ AÇIKLAMIYORUM'

Özel ilk defa isyan etti. Kızarak, "Gel o zaman bu koltuğa sen otur.

Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" diye rest çekti. Bu rest üzerine de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı.

Özel, yanındaki isimlere de, "Toplantı bitmiştir arkadaşlar.

Hem MYK'da, hem de Parti Meclisi'nde adaylar konusunu görüşmüyoruz" diyerek Muharrem İnce ile buluşmak üzere CHP'nin 14'üncü katındaki odasına geçiyor.

Özgür Özel Muharrem İnce ile görüştükten

sonra, 'Parti meclisinden aday açıklaması olmayacak' demesinin bu nedenle gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi İstanbul adaylarının tamamını Ekrem İmamoğlu belirledi.

BİR SONUÇ ÇIKMADI

Ekrem İmamoğlu'nun 3 bürokratının aday olarak ismi açıklanacaktı.

Ayrıca Mersin ve Aydın adaylarının da açıklanması söz konusu olacaktı.

Hatay, Adana, Antalya, Eskişehir aday belirleme krizi halen sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ile

Özel'in İstanbul'da bugün nasıl bulunacakları, Ekrem İmamoğlu'nun lansmanı sırasında Özgür Özel'in nasıl bir tavır içinde olacağı merakla takip edildi. Muharrem İnce ile Özgür Özel görüşmesinden de beklenen sonuç çıkmadı. Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ile 2 defa baş başa görüşmüştü. İnce, İmamoğlu için İstanbul'da çalışacağını ilan etmişti.

İlginçtir Özel - İnce görüşmesinden bu yolda bir açıklama çıkmadı. CHP ile Memleket Partisi'nin birlikte ne yapacakları net olarak görülmedi.

KILIÇDAROĞLU ANINDA HABERDAR

KEMAL KILIÇDAROĞLU Özgür Özel ve CHP Genel Merkezini adım adım takip ediyor, nefes alışları izleniyor.

BİLGİ KULİSE SIZDI

Özgür Özel'in ilk defa Ekrem İmamoğlu'na isyan edip rest çekmesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun anında haberdar olduğu konuşuluyor.

Bu bağlamda bir bilgi de kuluslere tekrar sızdırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günden itibaren Özgür Özel'i İmamoğlu konusunda uyarmış.

"AMAN EKREM'E DİKKAT

ET. SANA SIKINTI VERECEK" demiş. Hatta bazı özel bilgiler vererek Özgür Özel'i uyandırmaya çalışmış.