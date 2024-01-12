Kırmızı halıda karşılama!

CHP lideri Özgür Özel, parti içinde yaşanan aday krizinin yanı sıra İYİ Parti'nin ittifak çağrısına kapıyı kapatmasıyla köşeye sıkıştı. Bir kez daha eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'nin kapısını çaldı. Dün, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

DEM Parti eş başkanlarının genel merkez önünde kırmızı halı ile karşılanması dikkatlerden kaçmadı. Görüşme sonrası DEM Parti başkanları ile ortak açıklama yapan Özgür Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan'a teşekkür ederek "Bundan sonraki süreçte de Meclis'te temsil edilen DEM Parti'yle ilişkilerimizi kamuoyunun önünde, karşılıklı ziyaret yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli sorunlarında görüş alışverişi yapmayı sürdüreceğimizi konuştuk" dedi.