Hangi oku feda ettin Deniz Yücel!

CHP PM seçimlerinde parti sözcüsü Deniz Yücel'in isimlik olarak kullandığı çakmakta 5 oklu logo kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada "Hangi oktan vazgeçtiniz" sözleriyle Yücel'e tepki yağdı.

BU NASIL BİR LOGODUR?

CHP'nin kasım ayındaki 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenmiş, PM ve YDK seçimlerine anahtar listelerdeki adaylar damga vurmuştu. Aradan yaklaşık iki ay geçmesinin ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, PM seçimlerinde isimlik olarak kullandığı çakmakta, 6 yerine 5 Oklu CHP logosu kullandığı görüldü. Yücel'in çakmakta kullandığı logo, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "CHP olarak hangi oktan vazgeçtiğinizi açıklar mısınız acaba?" diyerek Yücel'e tepki gösterdi.